«الكونجرس» يطالب وزير الخارجية الأمريكي بدعم السلام في ليبيا

حث رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي تيد دوتش، يحث، في رسالة، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على دعم عملية السلام في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت السفارة، في بيان لها، إن الرسالة وقع عليها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، ورئيسة اللجنة الفرعية لإفريقيا، وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

‏وتلقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اتصالا هاتفيا، في وقت سابق، من مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود.

وقالت سفارة ليبيا في الولايات المتحدة، في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24، إن المسؤول الأمريكي أعرب خلال الاتصال عن تهنئته للوزيرة على تقلدها مهام عملها الجديد.

وأكد هود، دعم أمريكا للجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية للوصول بالبلاد إلى الانتخابات الوطنية وإنهاء كافة التدخلات الأجنبية.