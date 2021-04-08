الحكومة تعلن عن وصول 57600 جرعة جديدة من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، إن مطار معيتيقة استقبل اليوم الخميس، 57600 جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا، عبر آلية كوفاكس.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان:« بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة».