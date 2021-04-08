نقابة فنانين ليبيا تعتزم عقد اجتماع لبحث تفعيل دور النقابات في البلديات

تعتزم النقابة العامة لفنانين ليبيا عقد اجتماع تقابلي للبحث في آليات عمل النقابة وتفعيل دور النقابات في البلديات والتواصل مع رئاسة الحكومة لتسهيل مهام عملها في إطار دعم المصالحة

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وبين المصور الصحفي أحمد العريبي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن النقابة العامة لفنانين ليبيا برئاسة الفنان سالم عيسى ونائبه الفنان أنور التير وعضوية الفنانين عبدالباسط باقندة، عاشور بوشوق، اسماعيل حوماني، ناجي عباللطيف تعتزم عقد اجتماع تقابلي للبحث في آليات عمل النقابة وتفعيل دور النقابات في البلديات والتواصل مع رئاسة الحكومة لتسهيل مهام عملها في إطار دعم المصالحة والوفاق الوطني.

وسيعمل هذا الاجتماع على الاستعانة بخبرات الفنانين المنتسبين لجميع الشرائح التي تتكون منها النقابة من المسرحيين والتشكيليين والموسيقيين والشعراء والفنون الشعبية