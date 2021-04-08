وزارة الداخلية تعلّق على شائعات اقتحامها

استنكرت وزارة الداخلية الشائعات التي يتم تناقلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه تم اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه “في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ مهامها الموكلة إليها في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في ربوع الوطن العزيز فإن الوزارة تستغرب ما نشر وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وعارية عن الصحة تماما والتي مفادها اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار”.

وأكدت الوزارة “عدم صحة ما نشر، وتفنّد تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، وأن تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافةً إلا قوة وإصرارا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها وبالتالي ضمان حياة أمنة مطمئنة للوطن وللمواطن”.

ودعت وزارة الداخلية “كل أبناء ليبيا عدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدا باعتبارها تضر بأمن و استقرار البلاد”.