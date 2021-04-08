الصحة العالمية: وصول لقاح أسترازينيكا إلى ليبيا يمثل المساواة في التوزيع

أخبار ليبيا 24

أكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الخميس، وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، قالت المنظمة “يمثل هذا الحدث لحظة تاريخية أخرى للتعبير عن التضامن العالمي و المساواة في توزيع اللقاح”.

وكان قد أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا إلى طرابلس، موضحا أن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها عبر آلية كوفاكس، وتبلغ الشحنة الثانية 57600 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، وتعتبر الشحنة هي الثانية بعد دخول لقاح سبوتنك إلى ليبيا في الأيام الماضية.