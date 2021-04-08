عقيله صالح يبحث مع «القيب» قضايا تطوير التعليم وسُبل دعمه

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيله صالح ”، بمكتبه في مدينة القبة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور ” عمران القيب ” والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، فإن رئيس مجلس النواب، بحث من وزير التعليم العالي والوفد المرافق له عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتطوير قطاع التعليم وسُبل دعمه ودعم البحث العلمي.

وبدوره، أثنى وزير التعليم العالي، على دور رئيس مجلس النواب في تحقيق الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة.

وكان الدكتور عمران القيب قد زار، الخميس، جامعة بنغازي.

واستقبل الوزير لدى وصوله للجامعة، الدكتور عز الدين الدرسي رئيس الجامعة، والدكتور عبد الكريم الغزالي وكيل الجامعة للشؤون العلمية، والدكتور يحيى لملوم وكيل الجامعة للشؤون الطلابية وصالحة الشريف الكاتب العام للجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومدراء المكاتب والإدارات بالجامعة.

واطلع القيب خلال جولته في المدينة الجامعية على حجم الدمار الذي لحق بالجامعة ومقراتها، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي طالعته “الساعة 24”.