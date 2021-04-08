مركز مكافحة الأمراض: مستمرون في توزيع مستلزمات التطعيم ضد كورونا على البلديات

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إنه مستمر في توزيع المستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على البلديات والمناطق “الغربية ، الشرقية ، الجنوبية” وذلك بإشراف ومتابعة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع ادارة التطعيمات بالمركز، حسب الجدول والكميات المعدة من قبل إدارة التطعيمات.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، إن مطار معيتيقة استقبل، 57600 جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا، عبر آلية كوفاكس.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان: «بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة».