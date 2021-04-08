الداخلية تنفي اقتحام مقر ها بطريق المطار

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن «اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار»، واصفة ما يجري تداوله بأنه «أخبار زائفة وعارية عن الصحة تماما».

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافةً إلا قوة وإصرارا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها وبالتالي ضمان حياة أمنة مطمئنة للوطن وللمواطن».

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وأهاب البيان «بكل أبناء ليبيا عدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدا باعتبارها تضر بأمن و استقرار البلاد» .

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