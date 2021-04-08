«الزناتي» يبحث مع الممثل الإنمائي للأمم المتحدة آليات تنمية قدرات القطاع الصحي

استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، مساء اليوم الخميس، الممثل لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو برفقة محمد شمبش وريم البجاوي.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن اللقاء تم خلاله بحث أطر التعاون المشترك بين الوزارة ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع الصحي الليبي وفق لمتطلبات المرحلة في ليبيا، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا وفق البرتوكولات الدولية والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي والمضي قُدماً مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة .

واستعرض وزير الصحة، خلال اللقاء، الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والإصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة .

وتناول اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة الانمائي في مختلف المجالات الصـحية وسبل تطـويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة والصندوق وآليه البحث في تقييم الإجراءات السابقة والمستقبلية وتنفيذ المشروعات الصحية ودراسة الخطط الموضوعة .