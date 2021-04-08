حرس السواحل التركي يختتم دورات تدريب عناصر البحرية بالداخلية الليبية

أقامت الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية صباح أمس الخميس، حفل إختتام الدورات التدريبية في المجالات البحرية المختلفة والتي يشرف على تنفيذها فريق من خبراء التدريب من حرس السواحل التركي، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية ومنسق فريق العمل التركي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الادارة العامة للتفتيش والمتابعة ومدير إدارة التخطيط الأمني ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومعاون الادارة العامة لشؤون الاليات وادارة التدريب ومدير المدرسة الفنية وعدداً من الضباط وضباط الصف..

افتتح الاحتفال الذي عقد بمسرح ديوان وزارة الداخلية بطرابلس بالوقوف دقيقة صمت على روح شهيد الواجب عقيد إسماعيل الجربي، تليها تكريم لكل من ساهم في إنجاح الدورات التدريبية، وشهائد المشاركة على المتدربين، هذا وقد قام رؤساء المكاتب والفروع بإدارة أمن السواحل بنيابة عن كل منتسبي الادارة بتقديم شهادة شكر ودرع للعميد محمد النويصري مدير الإدارة تقديراً لجهوده الكريمة والمستمرة التي يقدمها والتي ساهمت في النهوض بالإدارة.

وبحسب بيان الوزارة، يذكر بأن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية الليبية وحرس السواحل التركي التابع لوزارة الداخلية التركية للرفع من قدرات كوادر أمن السواحل في المجالات البحرية المختلفة.