تماثل مدير مركز مكافحة الأمراض للشفاء من فيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، عن تماثل، مدير المركز، الدكتور بدرالدين النجار، يتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المركز، أن نتيجة التحليل الثانية ظهرت سالبة، لافتًا إلى أن النجار سيعود قريبا جدا إلى “محاور المعركة ضد الوباء، والتي لم يتخلف عنها حتى وهو يعاني من الإصابة به”.

وأضاف، أن النجار “كان طيلة فترة مرضه متابعا للعمل ويقود المعركة عن كثب ويرد على البريد من بيته، ويعطي تعليماته عبر الهاتف ويحلحل مشاكل العمل ويدفع بجنوده الى الصمود.”

وكان مدير مركز مكافحة الأمراض، قد أعلن قبل 4 أيام إصابته فيروس كورونا، حيث كتب النجار على حسابه في فيسبوك: ” كورونا .. دعواتكم بالشفاء”.