المفوضية العليا للانتخابات تبحث سبل دعم المرأة الليبية

عُقد اجتماع، ضم مدير إدارة التوعية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهادي القرقوطي ومسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية سوزان حمي مع ممثلات عن شبكة المرأة الليبية للدعم والتمكين، وذلك بمقر الإدارة العامة.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين وحدة دعم المرأة وشبكة المرأة الليبية في مجال التوعية الانتخابية الموجهة للمرأة في سبيل الرفع من مستوى مشاركتها خلال الانتخابات القادمة.

واستعرضت ممثلات الشبكة، خلال الاجتماع، رؤية الشبكة وأهدافها من أجل دعم وتمكين المرأة الليبية لتضطلع بدورها في المرحلة القادمة، مع الإشارة إلى أهمية التوعية الانتخابية للوصول إلى مستويات فاعلة في المشاركة الديمقراطية.

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