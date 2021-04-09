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اختتام دورة تدريبية برعاية أممية في ليبيا حول التنسيق الإنساني

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، اختتام التدريب التفاعلي، الذي استهدف 25 متدربا من مكاتب الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس البلدية.

وأوضح المكتب الأممي، أن المتدربين، من الكفرة والواحات وأجدابيا وبنغازي، حول التنسيق الإنساني.

وأضاف المكتب الأممي في ليبيا، أن هذا التدريب اكتسب المشاركون فهماً للتنسيق الإنساني وتعميم الحماية لتعزيز تصميم وتنفيذ استجابة فعالة قائمة على الحقوق لصالح الأشخاص المتضررين من النزوح وغيرهم من المحتاجين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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