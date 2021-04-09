مكافحة الأمراض: عملية توزيع المستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، عن استمرار عملية توزيع المستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على البلديات والمناطق في كامل ليبيا.

وأوضح المركز، أن عملية التوزيع تجرى تحت إشراف ومتابعة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية وبالتعاون مع إدارة التطعيمات.

ولفت إلى أن عملية التوزيع تنفذ بحسب الجدول والكميات المعدة من قبل إدارة التطعيمات .

يأتي ذلك فيما أكد المركز وصول شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا تحمل 57600 جرعة من طعم أسترازينكا إلى مطار معيتيقة.