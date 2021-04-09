الدبيبة يعلن وصول ثالث شحنة من لقاح «كورونا» الجمعة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وصول الشحنة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا، اليوم الجمعة.

وحتى الخميس، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 166 ألفًا و156 حالة بينها 11504 نشطة، و151 ألفًا و853 شفاء، فيما توفي 2799 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس من العام الماضي.

وأكد الدبيبة في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» الالتزام بالوعود التي قطعها بشأن «توفير كل ما يلزم من أجل سلامة وصحة كل الليبيين».

– الزناتي يبحث مع «العليا للتطعيمات» آلية توزيع لقاح «كورونا»

– الدبيبة: اختيار لقاح «كورونا» بشكل علمي.. ونسبة نجاحه قد تصل إلى 96%

– وزير الصحة: التطعيم بلقاح «كورونا» تدريجيًّا لثلاث فئات.. والحكومة تتحمل الآثار الجانبية

– بعد وصول اللقاح.. «التعليم» تطالب منتسبيها بالتسجيل في منظومة التطعيم

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الخميس، وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» عبر مرفق «كوفاكس»، لافتة إلى أن الشحنة تقدر بـ57 ألفا و600 جرعة.

وأوضحت في أحدث تقرير لها حول الاستجابة الصحية أن «كوفاكس» خصصن عددًا أوليًا من 292 ألفا و800 جرعة من «أسترازينيكا» إلى ليبيا في حين وافقت السلطات الليبية على اعتماد لقاحات «فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا» للاستخدام في البلاد، خلال حملة التطعيم مع اعتماد جميع اللقاحات الأربعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

ووصلت، الأحد، شحنة تقدر بنحو 101 ألف و250 جرعة من لقاح «سبوتنيك في» إلى مخازن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، ومن المقرر وصول مليون جرعة من اللقاح بنهاية الأسبوع الجاري، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي، الذي أوضح أن التطعيم «سيكون تدريجيًا لثلاث فئات وفق جدول زمني»، مؤكدًا تحمل الحكومة «مسؤولية الآثار الجانبية للقاح».

والثلاثاء، بحث الزناتي مع مسؤولي اللجنة العليا للتطعيمات آلية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة بجميع المدن، إضافة إلى نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة لوزارة الصحة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم.

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