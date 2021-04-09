الصحة العالمية تعلن وصول أول دفعة من لقاح “استرازينيكا” إلى ليبيا ومسؤول يكشف تفاصيلها

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا وصول الدفعة الأولى من لقاح “استرازينيكا” ضد مرض “كوفيد 19” عبر مرفق كوفاكس.

وقالت المنظمة في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”/ “يمثل هذا الحدث لحظة تاريخية أخرى للتعبير عن التضامن العالمي و المساواة في توزيع اللقاح”.

إلى ذلك, أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا إلى طرابلس.

وفي تصريحات اعلامية أوضح سميو، أن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها عبر آلية كوفاكس، وتبلغ الشحنة الثانية 57600 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، وتعتبر الشحنة هي الثانية بعد دخول لقاح سبوتنك إلى ليبيا في الأيام الماضية.

وأضاف سميو، أن التجهيزات لم تكتمل بعد لإطلاق حملة إعطاء اللقاح، مشيرا إلى اللجنة تعمل على قدم وساق والتجهيزات سارية، دون أن يحدد تاريخ معين ومن المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضح سميو أن الفئات المستهدفة تقررها اللجنة العلمية الاستشارية للتطعيمات، وسيكون خط الدفاع الأول (الجيش الأبيض) له الأولوية باللقاح، وستكون التطعيمات عن طريق المُسجلين بالمنظومة للحصول على لقاح كورونا المستجد.

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