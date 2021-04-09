“سميرة الفرجاني”: “فبراير” في غرفة الإنعاش ولم تعد خطا أحمر

هاجمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وتساءلت الفرجاني في تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، مدعية: “هناك من ما زال يقول فبراير خط أحمر! هل فعلا يا من تقول هكذا مقتنع بما تقوله؟”.

وأضافت الوزيرة السابقة: “فبراير ضاعت منذ توقيع اتفاق الصخيرات عندما طعنت بسكين الغدر والخيانة وكل يوم يمر بعد الصخيرات كانت تتدهور أوضاعها إلى أن أوصلوها لغرفة الإنعاش وتحت الأجهزة والله أعلم متي يتم لفظ أنفاسها الأخيرة” على حد وصفها.

وتابعت: “فعن أي خط أحمر تتحدثون بعد أن رضيتم بخيانة الصخيرات والسراج، وضيعتم قانون وطنكم وسيادتها وشرعيتها وقضيتم على فبراير”، على حد ادعائها.

وزعمت قائلة: “والآن الدبيبة الذي سيطلق الرصاص على ماتبقى منها وأنتم تنظرون.. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.