«العرادي»: نظام القذافي حصّنني بدورة تثقيفية عندما ابتعثت لأمريكا طالباً

قال العضو المؤسسة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي:” عندما يدخل مستجد إلى عالم السياسة أشفق على وطني أن يؤتى من قبله، عالم فاسد ويسعى لتجنيد أي سياسي لديه استعداد لبيع وطنه، ويسعى لإيقاعه في أي مستنقع يتحصل منه على مستمسك يبتزه به”، على حد تعبيره.

وأضاف العرادي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مما يحسب للنظام السابق أنه عندما يبتعث أي مبعوث للخارج بما فيها الطلبة يحصّنهم بدورات تثقيفية”.

وتابع:” أذكر عندما أبتعثت إلى أمريكا دخلنا معسكرا لمدة أسبوع، وكان من بين الدورات دورة ألقاها ضابط في الأمن الخارجي عن التجنيد وأدواته وكانت مفيدة جدا”.

واستطرد:” أنصح أن يتلقى المستجد في السياسة دورة عن عالم الإيقاع في الوحل، مضيفا:” احذروا غرف الفنادق وعالم الإنترنت ولا تقبلوا هدايا باهظة الثمن، بل سلموا ما يهدى لكم إلى الدولة الليبية إلا ما تجيزه من هدايا بسيطة، احذروا أن تبيعوا أوطانكم بثمن بخس أو بلذة عابرة وعقاب دائم”.