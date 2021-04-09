«الأطرش»: سيكون رد فعل «الأحرار» مختلفاً عندما ينفجر «البركان الغاضب» لتحرير ليبيا

قال سامي الأطرش، رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، والمحرض على العمليات الانتحارية بالمنطقة الشرقية:” عندما ينفجر “البركان الغاضب” مرة أخرى بعد أن فشلتم بامتياز في أخراج المرتزقة وتحرير التراب الليبي”، على حد تعبيره.

وتابع الأطرش، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نرجوكم أن لا تنسبوا تبعية العمليات لكم والانتصارات لأنفسكم” على زعمه.

وأضاف:” عندما تتحرك قوافل الأحرار الشرفاء مرة أخرى لتطهير وتحرير أرض الوطن كما فعلوها في عملية البنيان المرصوص، فهذه المرة لن يكون أدعاكم مقبولا بل سنحرجكم وسيكون رد فعل الأحرار مختلف تماما”، على حد قوله.