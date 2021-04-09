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«الأطرش»: سيكون رد فعل «الأحرار» مختلفاً عندما ينفجر «البركان الغاضب» لتحرير ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سامي الأطرش، رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، والمحرض على العمليات الانتحارية بالمنطقة الشرقية:” عندما ينفجر “البركان الغاضب” مرة أخرى بعد أن فشلتم بامتياز في أخراج المرتزقة وتحرير التراب الليبي”، على حد تعبيره.

وتابع الأطرش، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نرجوكم أن لا تنسبوا تبعية العمليات لكم والانتصارات لأنفسكم” على زعمه.

وأضاف:” عندما تتحرك قوافل الأحرار الشرفاء مرة أخرى لتطهير وتحرير أرض الوطن كما فعلوها في عملية البنيان المرصوص، فهذه المرة لن يكون أدعاكم مقبولا بل سنحرجكم وسيكون رد فعل الأحرار مختلف تماما”، على حد قوله.

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«البركان الغاضب» الأحرار الأطرش تحرير ليبيا رد فعل مختلف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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