رئيس وزراء إيطاليا: نحن الدولة الوحيدة التي تدعو لممرات إنسانية في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنه أبلغ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة “الاهتمام بحقوق الإنسان” وتوجه إيطاليا “لتجاوز مراكز الاعتقال (الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين المُعادين إلى ليبيا)”.

وأضاف دراغي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن “إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تدعو لممرات إنسانية في ليبيا”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وجاءت تصريحات دراغي بعد هجوم عليه من قبل سياسيين ومنظمات إنسانية في بلاده، ينتقدونه لعدم إيلاء الأهمية لملف مراكز الاحتجاز في ليبيا، خلال زيارته إلى طرابلس.

ووصل دراغي إلى طرابلس الثلاثاء الماضي في أول زيارة خارجية له، وعقد لقاءين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.د، ناقش خلالهما عديد الملفات بين البلدين.