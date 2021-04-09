طقس ليبيا لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 9 أبريل: تغييرات في درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 9 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الغد على اغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً على بعض المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19-24) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-20) مْ ، بينما لا تتجاوز (27) مْ على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية .

• درجات الحرارة القصوى: مْ تتراوح مابين (27-34) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (31-34) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:43)

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