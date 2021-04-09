وصول 57,600 جرعة من لقاح “استرازينكا” إلى مطار معيتيقة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وصول شحنة من التطعيم المضاد لفيروس “كورونا المستجد” تحوي 57,600 جرعة من لقاح “استرازينكا” إلى مطار معيتيقة، أمس الخميس.

وأشار المركز إلى استمرار توزيع المستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس “كورونا المستجد”، على البلديات والمناطق “الغربية ، الشرقية ، الجنوبية”.

وأوضح أن هذه الجهود تتواصل في ظل إشراف ومتابعة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك بالتعاون مع إدارة التطعيمات بالمركز .

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحملة تتوالى بحسب الجدول والكميات المعدة من قبل إدارة التطعيمات.

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