لأول مرة منذ سنوات.. جائزة الوحدة الوطنية للقرآن الكريم تجمع رئيس هيئة أوقاف بنغازي وطرابلس

تستعد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لإعلان الفائزين بجائزة الوحدة الوطنية للقرآن الكريم، خلال الحفل المزمع إقامته مساء اليوم الجمعة بفندق “كورنثيا” بالعاصمة طرابلس.

واختتمت فعاليات التسابق على جائزة الوحدة الوطنية مساء أول من أمس الأربعاء، بعد أن استمرت لثلاثة أيام متتالية، يتنافس فيها المتسابقون على ثلاث فترات، ومن مرحلتين.

ويشارك في الحفل الختامي للمسابقة أعضاء من الهيئة العامة للأوقاف بالمنطقة الشرقية، وصلوا إلى طرابلس أمس.

وضم الوفد كلا من عمر سعد الحداد رئيس هيئة الأوقاف بالبيضاء، والكاسح محمد خليفة مدير إدارة شؤون الموارد البشرية، والهادي الصغير عضو مجلس النواب، وعدد من المرافقين.

وكان في استقبال الوفد، مدير مكتب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس، ورئيس اللجنة العليا لجائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، ومدير إدارة القرآن والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف، ورئيس قسم المسابقات القرآنية بإدارة القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة، ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالبيضاء عن المنطقة الجنوبية.

وبعد استقبالهم بمطار معيتيقة، قام “عمر الحداد” والوفد المرافق له بزيارة لديوان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، صحبة الشيخ “أحمد المهدي عبد الجليل” رئيس اللجنة العليا لجائزة الوحدة الوطنية.

وقد قام “محمد احميدة العباني” رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، باستقبال الضيوف بمقر ديوان الهيئة.