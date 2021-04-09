وزير الصحة يتفقد مستشفى دار الشفاء ببنغازي ويطلع على سير العمل بأقسامه

زار وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، مستشفي دار الشفاء بنغازي، وذلك للإطلاع عن كثب على الجهود التي يقوم العاملون بالمستشفى لتقييم جودة الأداء وتأكيد علي مدي وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع ومتابعة الإجراءات الإدارية ووقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة ومعدات الطبية الأطقم الطبية والطبية المساعدة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة.

وبحسب البيان الصادر، عن وزراة الصحة، فإن الوزير التقى خلال الزيارة، مسؤولي المستشفى واطلع خلال الجولة الميدانية على سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج وجميع الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى.

كما استمع الوزير، لشرح مختصر عن إجراءات خدمات المستشفي للمرضي والمترددين والاستعدادات لتنفيذ توصيات الوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات أداء المستشفي ومدي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.