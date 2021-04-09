السني يتابع مع مسؤولة أممية «حصة ليبيا» من التعيينات بالوظائف الدولية

عقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الخميس، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية مارثا مارتيز، آليات الأمم المتحدة المختلفة للتوظيف والفرص المتاحة للكوادر المتميزة.

وقالت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن اللقاء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، يأتي في إطار «متابعتها لحصة ليبيا في التعيينات الخاصة بالوظائف الدولية في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ولتشجيع الكفاءات الوطنية وبالأخص فئة الشباب لتمثيل البلاد في المحافل الدولية».

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وتطرق اللقاء إلى سُبل التعاون بين مكتب الموارد البشرية بالمنظمة الأممية والدولة الليبية والمؤسسات ذات الصلة.

وأشار البيان في هذا السياق، إلى اتفاق الطرفين «على التنسيق المشترك من أجل تقديم برامج التوعية اللازمة لفهم منظومة عمل المنظمات الدولية وطرق التعيين المختلفة، ومعرفة المعايير المطلوبة، وكيفية إعداد الراغبين للتقدم إلى امتحانات التوظيف المتاحة ومواعيد إجراؤها، وعرض أهم المواقع والمصادر التي يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة».

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