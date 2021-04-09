“المرصد السوري”: تركيا أرسلت 380 مرتزقا جديدا إلى ليبيا

أرسلت تركيا نحو 380 مرتزقا إلى ليبيا في الساعات القليلة الماضية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأخبرت “مصادر موثوثة” المرصد أنه تم نقل المجموعة الجديدة من المرتزقة إلى تركيا أولا، ثم إلى ليبيا، بالتزامن مع تنامي السخط والغضب بين المرتزقة الذين ما زالوا محتجزين في ليبيا، خاصة مع ظروفهم الصعبة.

وفي المقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عودة مرتزقة الفصائل السورية المدعومة من تركيا من ليبيا ما زالت متوقفة.

وأوضح “المرصد”: “لم تعد الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس، إلى سوريا حتى الآن، فيما كان من المفترض أن يعود المرتزقة من ليبيا على دفعات، لكن الجانب التركي كان يناور بموضوع عودة المرتزقة، وسط استياء متزايد بين المقاتلين السوريين في ليبيا، لا سيما أن رواتبهم غير مدفوعة، إلى جانب رغبتهم الشديدة في العودة إلى سوريا”.