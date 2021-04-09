بحضورٍ دوليّ لافت.. انطلاق معرض التمور في طرابلس

انطلقت في طرابلس، الخميس، أعمال المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل، وسط حضورٍ دوليّ لافت.

وشارك في افتتاح المعرض، الذي سيستمر حتى 11 من أبريل الجاري، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، كما حضر سفيرا دولتيْ تونس وكوريا، ووزير المالية المالي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا، هذه الأيام.

وسجّل المعرض مشاركة مائة شركة، بينها 17 شركة تونسية، ونحو 30 رجل أعمال تونسي؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلديْن.

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