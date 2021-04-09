«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة إلى قوية على أجزاء من الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي من زوارة إلى طرابلس وعلى الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى المرج تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج غدًا على ساحل زوارة والخليج، فيما تكون الرؤية متوسطة على طول الساحل؛ بسبب اضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية وتكون شرقية، اليوم، على ساحل طرابلس، تتحول، غدًا، إلى جنوبية شرقية، على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل زوارة، وظهر الغد على ساحل طرابلس .

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 مترًا.

– البحر قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج غدًا ظهرًا على ساحل زوارة.

– درجة حرارة سطح البحر1618- درجة مئوية.

– الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– قليلة السحب إلى صافية.

– الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون شمالية غربية، اليوم، على ساحل الخليج ودرنة، وبحرية على ساحل طبرق، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى المرج .

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 مترًا.

– البحر قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج غدًا ظهرًا على ساحل الخليج.

– درجة حرارة سطح البحر1618- درجة مْئوية.

– الرؤيـة متوسطة بسبب اضطراب البحر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا