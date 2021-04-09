بلدية سرت تعلن رفع حظر التجول

أعلن الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت، رفع فرض حظر التجول بنطاق البلدية اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري، وذلك بعد استيفاء مدة الحظر المفروض بقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت رقم (9) لسنة 2021.

وأوضح أنه يتم رفع الحظر نهائيا بالمدينة مع استئناف الدراسة بكافة مدارس بلدية سرت لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وكذلك عودة الدراسة بكافة كليات جامعة سرت وكافة المعاهد المهنية المتوسطة والعليا ورياض الأطفال ومزاولة كافة الأنشطة بسرت أعمالها بما فيه سوق بيع السيارات.

ونبه الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت، مدراء ومراقبي القطاعات والمؤسسات الخدمية ومسؤولي الشركات الخدمية بعودة العمل لكافة الموظفين لأعمالهم مع ضرورة أتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.