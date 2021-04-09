مساعٍ لرفع مستوى مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات المقبلة

عقدت مفوضية الانتخابات اجتماعا، في مقرها في طرابلس، ضمّ مدير إدارة التوعية في المفوضية الهادي القرقوطي، ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، مع ممثلات عن شبكة المرأة الليبية للدعم والتمكين.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين وحدة دعم المرأة وشبكة المرأة الليبية، في مجال التوعية الانتخابية؛ للرفع من مستوى مشاركتها خلال الانتخابات المقبلة.

وعرضت شبكة المرأة الليبية، رؤيتها لتمكين المرأة، من الاضطلاع بدورها في المرحلة المقبلة، وأهمية التوعية الانتخابية؛ للوصول إلى مستوياتٍ فاعلةٍ في المشاركة الديمقراطية.

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