الفلاح: الصيف تحول إلى غول لدى الليبيين.. وتوقعات بعجز يقدر بـ2000 ميغاواط خلال الذروة الصيفية

ليبيا- حذر مدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح من مغبة تدخلات بعض الأطراف غير الليبية في الحديث عن الذروة الصيفية لإستهلاك الكهرباء في البلاد.

تحذير الفلاح جاء في تصريحات صحفية أدلى بها لـ”راديو مصراتة أف أم” تابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى أن هذه التدخلات جعلت الصيف وكأنه غول عند الليبيين، مجددًا تأكيداته حول توقعات بعجز يقدر بـ2000 ميغاواط خلال الذروة الصيفية القادمة.

وأضاف: إن هذا العجز قد يرفع عدد ساعات الأحمال إلى 6 ساعات يوميًا، فضلًا عن المشاكل التي ستواجهها الشركة إذا تجاوزت درجة الحرارة الـ40 درجة مئوية، مؤكدًا العمل باستمرار على وضع بعض الحلول التي ستساهم في التقليل من ساعات الأحمال.

وأوضح الفلاح أن الشركة لديها وحدات في بخارية سرت ستدخل الشبكة قريبًا، إلا أن الربط مع مصراتة لم يتم؛ لأن من وصفه بالطرف الآخر يمنع ذلك رغم تدخل أطراف عليا في الدولة ليفشل الجميع في إيجاد حل. مطالبًا بضرورة ترشيد الاستهلاك في أشهر الصيف القادم لاجتياز الذروة الصيفية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية