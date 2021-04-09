مسؤول مصري سابق: هناك رغبة دولية لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار في ليبيا

أشاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، بجهود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للانفتاح على الدبلوماسية الدولية خاصة الدول العربية.

وقال رخا في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الدعم الدولي والعربي خاصة من مصر للحكومة الجديدة في ليبيا أسهم في اعتراف القوى الإقليمية والدولية بحكومة الدبيبة.

ورجع الدبلوماسي المصري السابق أن تكون تلك القوى الدولية دافعة ومحفزة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها تأكيدا لدعم الاستقرار.

وأضاف رخا: “هناك إجماع دولي على تقديم مزيد من الدعم للحكومة الليبية واستقرار الأمن ووقف إطلاق النار، والدفع بتركيا والدول الأخرى لإخراج المرتزقة، وتبقى الرغبة في عودة الدبلوماسية تدريجيا إلى ليبيا، لا سيما أن الانتخابات البرلمانية الرئاسية في 24 ديسمبر 2021”.

وتابع المسؤول المصري السابق قائلاً: “هناك رغبة دولية لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار في ليبيا، والدول تتطلع للمشاركة في مشروعات الإعمار، من خلال دعم الحكومة الجديدة واستعادة العلاقات الدبلوماسية معها”.