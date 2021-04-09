الصور: مدير أمن زوارة “مُعتقل” على ذمة هذه التُهم!

أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور اليوم الخميس، اعتقال وضبط مدير أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة.

وقال الصور في تصريحات صحفية إن السلطات الأمنية ألقت القبض على عبزة وقد سُجن من قبل النيابة العامة، نافياً نفياً قاطعاً الأخبار المتداولة ببعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات أن مدير أمن زوارة متهم بقضية ضياع مبرزات مبالغ مالية وسبائك ذهبية، والجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص، وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.

يذكر أن عدداً من الأهالي بمدينة زوارة غربي البلاد أصدرت بياناً احتجاجاً على خطف مدير أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر ، بينما قام محتجين آخرون بإغلاق مجمع مليتة الصناعي.

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