خبير سياسي: الدبلوماسية الليبية انتعشت على يد حكومة الوحدة الوطنية

قال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مصطفى أبو زيد، إن ليبيا شهدت انتعاشا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية، وبادرت دول أوروبية والولايات المتحدة ومصر بإعادة فتح سفاراتها بعد سنوات من الإغلاق أثناء عمل حكومة فايز السراج التي أدخلت ليبيا في نفق مظلم.

وأوضح أبو زيد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن عدم وحدة الصف الليبي أثناء حكومة السراج منح الفرصة لتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي، لكن الحكومة الجديدة وبدعم من مصر تسعى لتوحيد مؤسساتها والمساهمة في أمن المنطقة، ومن هنا كانت أول زيارة خارجية لعبد الحميد دبيبة إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يتوقع إعادة فتح معظم الدول لسفاراتها في ليبيا تباعاً، خصوصا الدول الكبرى مثل الصين وألمانيا، بما يمثله ذلك من أهمية اقتصادية تدعم الاستقرار السياسي وتبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية التي خرجت بسبب الفوضى والإرهاب.

ولفت الخبير المصري في الشأن الليبي إلى أهمية عودة الدبلوماسية لدعم الاقتصاد الليبي، ويقول إنه من الضروري أن تحرص حكومة دبيبة على تنويع الهيكل الاقتصادي، عبر جذب استثمارات أجنبية، لا سيما أن الاقتصاد الليبي قائم على أكثر من 95% على الإيرادات من قطاع النفط.

ويتابع قائلا إن قطاع النفط تأثر كثيرا في سنوات الصراع، ما أدى لخفض الموازنة العامة الليبية لعام 2020 من 75 مليار دولار إلى 38 مليار فقط، وضعف قدرة الدولة على ضخ استثمارات حكومية لتحسين الخدمات للمواطنين من بناء مستشفيات ومدارس وبنية تحتية.

ويوضح مدير “مصر للدراسات الاقتصادية” أن “من نتائج توقف قطاع النفط ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى 150% وارتفاع التضخم والضغط على الاحتياطي النقدي الليبي وارتفاع نسبة البطالة”.

وبعد استقرار ليبيا وعودة الدبلوماسية المهاجرة إليها تنعقد الآمال، حسب أبوزيد، على انتشال الاقتصاد الليبي من كبوته، من الدعم العربي والدولي لبرنامج إصلاحي يهدف لإعادة صياغة الأوضاع المالية العامة والسيطرة على ارتفاع الدين العام للناتج المحلى الإجمالي وجذب استثمارات أجنبية توفر فرص عمل”.