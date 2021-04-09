«مكافحة الأمراض»: شفاء 475 مصابا بكورونا وتسجيل 732 حالة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، أخر تطورات الوضع الوبائي في المدن الليبية، مؤكدا تسجيل 732 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 8 أشخاص وشفاء 475 مصابا.

وبلغ إجمالي الإصابات 166888 حالة، لتسجل الحالات النشطة 11753، أما المتعافون فسجلوا 152328 حالة، بينما فقزت حالات الوفاة إلى 2807 حالة.

وبحسب التحديث التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم الخميس 08 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (375)، فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم 4145 عينة موزعة على المختبرات التالية :

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1297) عينة مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (136) عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1370) عينة مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (440) عينة مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (175) عينة مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (73) عينة مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (266) عينة مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (36) عينة مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (167) عينة مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (14) عينة مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (16) عينة مختبر مركز سبها الطبي عدد (23) عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (126) عينة

ولفت البيان إلى أنه، بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج سجلت 3413 عينة سالبة، و732 عينة موجبة منها 494 جديدة و238 مخالطة وبلغت نسبة الحالات الموجبة 17.6%.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

طرابلس

عدد 215 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

بنغازي

عدد 34 حالة جديدة

مصراته

عدد 51 حالة مخالطة

يفرن

عدد 4 حالة جديدة

السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

زليتن

عدد 24 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

الزاوية الغرب

عدد 3 حالة جديدة

السائح

عدد 8 حالة جديدة

اسبيعة

عدد 3 حالة جديدة

غدامس

عدد 9 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

قصر الاخيار

عدد 1 حالة جديدة

صرمان

عدد 5 حالة جديدة

ظاهر الجبل

عدد 2 حالة جديدة

الخمس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

الحوامد

عدد 9 حالة جديدة

خليج السدرة

عدد 2 حالة جديدة

سبها

عدد 7 حالة جديدة

وادي عتبة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

العربان

عدد 1 حالة جديدة

مسلاته

عدد 1 حالة مخالطة

طبرق

عدد 3 حالة جديدة

الماية

عدد 10 حالة جديدة

درج

عدد 4 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

غريان

عدد 58 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

الزنتان

عدد 50 حالة مخالطة

الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

صبراته

عدد 20 حالة جديدة

قصر بن غشير

عدد 20 حالة جديدة

جنزور

عدد 13 حالة جديدة

القبة

عدد 1 حالة جديدة

سوق الخميس امسيحل

عدد 6 حالة جديدة.