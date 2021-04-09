الشيباني يلتقي المنسق الإقليمي للهجرة بالسفارة الهولندية

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، أمس الخميس، مع المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة المملكة الهولندية ماري صوفي فولمر.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، مناقشة كافة العراقيل المشاكل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإمكانية إيجاد الحلول لها.

ودعا الشيباني، إلى ضرورة وضع إستراتيجية عمل موحدة تشمل كافة الدول والمنظمات تعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم أو تحسين الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين سواء الذين داخل المراكز بإنشاء مركز نموذجي وفق المعايير الدولية أو الذين خارج هذه المراكز بتأهيلهم وإدماجهم للعمل بالسوق المحلي الليبي بما يضمن لهم الحياة الكريمة.