رفع حظر التجول في سرت

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أعلنت بلدية سرت عن رفع حظر التجول المفروض داخل نطاق البلدية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد استيفاء مدة الحظر المفروض بقرار رئيس المجلس التسييري.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت إنه تم رفع الحظر نهائيا بالمدينة مع استئناف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية ومزاولة كافة الأنشطة بسرت أعمالها بما فيه سوق بيع السيارات.

ونبه الناطق مدراء ومراقبي القطاعات والمؤسسات الخدمية ومسؤولي الشركات الخدمية بعودة العمل لكافة الموظفين لأعمالهم مع ضرورة أتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.