بلدية سرت: رفع حظر التجول وعودة الدراسة والأسواق لطبيعتها

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت رفع حظر التجول نهائيًا بنطاق البلدية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد استيفاء مدة الحظر المفروض بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية رقم «9» لسنة 2021.

وأكد المجلس في بيان طالعته “الساعة 24″، استئناف الدراسة بكل مدارس البلدية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى عودة الدراسة بجميع كليات جامعة سرت وكل المعاهد المهنية المتوسطة والعليا، وكذلك رياض الأطفال، ومزاولة كل الأنشطة بسرت بما فيها سوق بيع السيارات.

وأشار البيان إلى عودة العمل بالقطاعات والمؤسسات والشركات الخدمية الشركات الخدمية، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس «كورونا» مثل ارتداء الكمامة، والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت مديرية أمن سرت في 29 مارس، فرض حظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا، ولمدة عشرة أيام مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا»، وإيقاف الدراسة بكل المؤسسات التعليمية، وكذلك بكليات جامعة سرت مع الاستمرار في الامتحانات فقط.