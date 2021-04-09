إيقاف العمل بقطاعي الزراعة والثروة البحرية في سرت 10 أيام

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس التسييري لبلدية سرت، الجمعة، إيقاف العمل بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية في سرت لمدة عشرة أيام اعتبارًا من اليوم.

وعزا الناطق القرار إلى وجود حالات اشتباه وإصابه بفيروس «كورونا المستجد» بين عدد لم يحدده من الموظفيين بالقطاعين، حسب ما نشرت بلدية سرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وقال إن إيقاف العمل سيستمر حتى يتم تعقيم مواقع القطاعين داخل المجمع الحكومي، وإجراء تحاليل ومسحات أنفية للتأكد من خلو الموظفين من الفيروس وسلامتهم الصحية.

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