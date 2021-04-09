مُراقبة آثار بنغازي تقف على العراقيل التي تواجه عملها

أخبار ليبيا 24

عقدت مراقبة آثار بنغازي اجتماعا دوريا برؤساء وأقسام المراقبة؛ وذلك للوقف على العراقيل التي تواجه الأقسام للعمل على تذليلها لضمان سير العمل.

وترأس الاجتماع الذي عٌقد الخميس بمقر المراقبة ببنغازي مراقب آثار بنغازي هاني حسن العبدلي، والذي تعهد بتوفير الإمكانيات وفق المتاح.

وتناول الاجتماع الأمور الإدارية والفنية والعراقيل التي قد تواجه رؤساء الأقسام في عملهم وتوفير ما يمكن توفيره وفق الامكانيات المتاحة حاليا.

يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس قسم حماية المواقع الأثرية، عبدالله الخيتوني، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، عبدالله بالحسن، ورئيس وحدة الترميم، محمد التير، ورئيس قسم المشروعات، نجاح المغربي، ورئيس قسم المسح والتوثيق، محمد مهنى.