الدبيبة: الدفعة الثالثة من لقاح كورونا ستصل الجمعة

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وصول الدفعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، اليوم الجمعة.

وأكد الدبيبة، في تغريدة على حسابه بـ تويتر، الالتزام بالوعود التي قطعها بشأن توفير كل ما يلزم من أجل سلامة وصحة كل الليبيين.

وكان قد أعلن مدير إدارة التطعيمات، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، أمس الخميس، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا إلى طرابلس، موضحا أن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها عبر آلية كوفاكس.

وبيّن أن الشحنة الثانية تبلغ 57600 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، وتعتبر الشحنة هي الثانية بعد دخول لقاح سبوتنك إلى ليبيا في الأيام الماضية.