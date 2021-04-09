وزير النفط يبحث مع أعيان وممثلي الزاوية توفير البنزين والديزل

التقى وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون، الخميس، أعيان وممثلين عن مدينة الزاوية وضواحيها؛ لبحث المشكلات التي تعاني منها مناطق مدن الساحل، وتحديدًا تلك التي تمتد من الزاوية حتى زوارة.

وشملت القضايا التي ناقشها الوزير مع أيعان الزاوية «مشكلات تمس حاجة المواطن، كالنقص في توفير البنزين، ومادة الديزل، خاصة بوجود مصفاة لتكرير النفط ومشتقاته بالجوار»، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى «الثلوث البيئي الناتج عن عمليات التشغيل في المناطق النفطية (المصفاة ومجمع مليته الصناعي) على مدينة الزاوية وبقية المدن والمناطق المجاورة».

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