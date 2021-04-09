مبنى مفوضية طبرق التاريخي يتعرض للهدم.. والكشافون يستنجدون “صور”

استنكر منتسبو الحركة العامة للكشافة والمرشدات في طبرق، هدم مبنى المفوضية في طبرق، والذي يُعدّ رمزًا من رموز المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى الحقبة الإيطالية في ليبيا عام 1939.

وبحسب بيان صادر عن منتسبي المفوضية؛ فإن الهدم تمّ بـ “أيدي الخراب والغدر من بعض ضعاف النفوس؛ الذين هدموا هذا الصرح التاريخي الكبير”، مشيرًا إلى أن المبنى يعدّ إرثًا تاريخيًا للمدينة بالكامل، وقد خرّج الآلاف من خيرة رجال ونساء المدينة، الذين كانوا ضمن صفوف الكشافين، كما أنه شهد حقبًا زمنيةً مختلفةً، وكان شاهدًا على العديد من المناسبات التاريخية.

وطالب منتسبو الحركة العامة للكشافة والمرشدات في طبرق أهالي المدينة، بجميع شرائحهم الاجتماعية، و المجلس البلدي والحكماء؛ باتخاذ موقف حازم، ووقفة جادة، بخصوص المقر الذي تعرض للتعدّي، مؤكدين على ضرورة رد المظالم، مشيرين إلى امتلاك الحركة كافة الأوراق القانونية التي تثبت ملكية العقار، وأنه ملك للدولة الليبية، خلافًا لما ادعاه الأشخاص الذين قاموا بهدمه، مشددين على أن هذا الفعل المشين لا يُمثّل قبيلة أو أهالي المعتدين، ولا يمت بصلة لأهالي طبرق الشرفاء.

يُشار إلى أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات تأسست قبل أكثر من 60 عامًا وتعد أعرق مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، وقد صمدت في وجه محاولات طمسها إبان الحكم السابق الذي سعى إلى تقليص دورها عبر إنشاء مخيمات براعم وأشبال وسواعد الفاتح، وقام بالحدّ من دعمها بشكل كبير؛ إلا أنها ظلّت صامدة، وخرّجت عددًا كبيرًا من رجالات وقادة ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية