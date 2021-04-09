“الأمم المتحدة” تبلغ “السني” بالمعايير المطلوبة لشغل المناصب الدولية

عقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “ طاهر السني” لقاءً مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية “مارثا مارتيز“.

وقالت البعثة الليبية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة البعثة الليبية لحصة ليبيا في التعيينات الخاصة بالوظائف الدولية في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ولتشجيع الكفاءات الوطنية وبالأخص فئة الشباب لتمثيل البلاد في المحافل الدولية.

وأضاف البيان: “تم خلال اللقاء استعراض آليات الأمم المتحدة المختلفة للتوظيف والفرص المتاحة للكوادر المتميزة ، كذلك تم نقاش سُبل التعاون بين مكتب الموارد البشرية بالمنظمة الأممية والدولة الليبية والمؤسسات ذات الصلة”.

وتابع البيان: “تم الاتفاق على التنسيق المشترك في الفترة القادمة من أجل تقديم برامج التوعية اللازمة لفهم منظومة عمل المنظمات الدولية وطرق التعيين المختلفة، ومعرفة المعايير المطلوبة وكيفية إعداد الراغبين للتقدم إلى امتحانات التوظيف المتاحة ومواعيد إجرائها، وعرض أهم المواقع والمصادر التي يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة”.