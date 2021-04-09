استمرار توزيع مستلزمات حملة التطعيم ضد كورونا على كل البلديات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن استمرار توزيع المستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على كل البلديات والمناطق، وذلك بإشراف ومتابعة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، وبالتعاون مع إدارة التطعيمات بالمركز، وذلك حسب الجدول والكميات المعدة من إدارة التطعيمات.

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