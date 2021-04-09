أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات، عن إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي، بناءً على القرار الصادر عن رئيس مصلحة المطارات بشأن تشكيل فريق عمل للقيام بالكشف والصيانة الدورية على منظومات الإنارة بالجانب الجوي وأجهزة المساعدات البصرية الأخرى بالمطارات التابعة.

وبحسب بيان للمصلحة اليوم، قام فريق العمل المشكل برئاسة المهندس الصادق طلحة، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة ميدانية لمطار سبها الدولي، للقيام بأعمال الكشف عن منظومات إنارة المهبط وساحة وقوف الطائرات، وتم معاينة الكوابل والمحولات الكهربائية والمولدات ومحطات التغذية الخاصة بأجهزة منظمات التيار التابث.

ولفت البيان إلى قيام الفريق بعد الانتهاء من أعمال الكشف وتحديد الأعطال، بإجراء أعمال الصيانة على المنظومة وتركيب قطع الغيار اللازمة واستبدال المصابيح، وأفاد الفريق بأن إنارة الحقل الجوي تعمل الآن وبشكل جيد.

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