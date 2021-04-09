شركة الكهرباء: لا طرح أحمال في المنطقة الشرقية وساعة في “الغربية والجنوبية”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال ليوم الجمعة، قرابة الساعة.

وورد في النشرة اليومية للشركة عن الإدارة العامة للتحكم، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي تقدر بساعة وأن الجناح الشرقي لا توجد به أي ساعات لطرح الأحمال.

وتشتكي الشركة تواصل الاعتداء على مرافقها آخرها سرقة 600 متر من أسلاك الضغط العالي على خط التجفيف من 220 الشرق، بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وأفادت الشركة أيضا بسرقة خط بن آدم فرعية آدم بمسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني، وسرقة 1600 متر من أسلاك الضغط المنخفض على خط 11 من 30 العامرية بدائرة توزيع شمال العزيزية، إضافة إلى سرقة 500 متر من أسلاك الضغط العالي على خط الفروسية من 30 كوبري السواني بدائرة توزيع السواني.