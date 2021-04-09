ليبيا الان

تسييري طبرق يبحث سبل إتمام محطة الكهرباء الغازية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث المجلس التسييري طبرق خلال اجتماع عقده مع المدير التنفيذي لشركة “متكا إنترناشونال” اليونانية، الخطوات التي اتخذتها الشركة في سبيل إتمام محطة طبرق الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 700 ميجاوات.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الشركة ستنتهي من المرحلة الأولى، التي تشمل تشغيل وحدتين من إجمالي 4 وحدات خلال عام واحد.

وتم في الاجتماع أيضا تناول عدد من النقاط، من أهمها إمكانية مساهمة شركة متكا في تطوير بعض المشاريع في البلدية، ومنها شاطئ الليدو ومعالجة بعض المشاكل البيئية والبنيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك