تسييري طبرق يبحث سبل إتمام محطة الكهرباء الغازية

بحث المجلس التسييري طبرق خلال اجتماع عقده مع المدير التنفيذي لشركة “متكا إنترناشونال” اليونانية، الخطوات التي اتخذتها الشركة في سبيل إتمام محطة طبرق الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 700 ميجاوات.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الشركة ستنتهي من المرحلة الأولى، التي تشمل تشغيل وحدتين من إجمالي 4 وحدات خلال عام واحد.

وتم في الاجتماع أيضا تناول عدد من النقاط، من أهمها إمكانية مساهمة شركة متكا في تطوير بعض المشاريع في البلدية، ومنها شاطئ الليدو ومعالجة بعض المشاكل البيئية والبنيوية.

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