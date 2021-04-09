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دي مايو: ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمارها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمار البلاد، وذلك بعد تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

دي مايو وفي تصريحات له وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة قال: “الآن هناك حكومة موحدة تقول لإيطاليا أن ليبيا لديها أموال من عائدات النفط، ولكنها تريد من الشركات الإيطالية بناء الطرق السريعة والمطارات والاستثمار”.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “في الأيام الخمسة عشر الماضية زرت ليبيا ثلاث مرات”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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