الزناتي يبحث مع الممثل الإنمائي لمشروع الأمم المتحدة دعم الوضع الصحي في ليبيا

ليبيا – استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الخميس الممثل لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو برفقة محمد شمبش و ريم البجاوي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أطر التعاون المشترك بين الوزارة ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع الصحي الليبي وفقًا لمتطلبات المرحلة في ليبيا، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا وفق البروتوكولات الدولية، والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء لليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي والمضي قُدمًا مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة.

واستعرض الزناتي الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والإصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينًا أهمية القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المجالات الصـحية وسبل تطـويرها، والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة والصندوق وآلية البحث في تقييم الإجراءات السابقة والمستقبلية، وتنفيذ المشاريع الصحية ودراسة الخطط الموضوعة .

الزناتي أشاد بالتعاون الذي أبداه الممثل المقيم لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو من خلال مكتبه في ليبيا والدول الصديقة، مضيفًا أن الوزراة ستتشارك لنفس الهدف المتمثل في العمل على ضمان نتائج صحية أفضل لجميع الناس في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية